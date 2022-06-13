İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatları için beklediği seviyeleri açıkladı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü FED'ten gelecek kararın piyasalara etkilerini yorumladı. Altın ve gümüş fiyatları için dikkat çeken ifadeler kullanan İslam Memiş ''tut tutabilirsen'' dedi.

Kur ve altındaki yükseliş durmadan devam ediyor. Ekonomi yazarı ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, FED'in olası kararı ve gram altın ile diğer emtia ile dövize etkisine dair değerlendirmeler geldi.

Memiş, FED'deki makasa değişmişine bağladığı yorumunda, bu gerçekleştiği takdirde altın ve gümüş için uyarıda bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in, btchaber'deki değerlendirmeleri şöyle:

“ABD’de Mayıs enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6’ya yükselerek tahminleri aştı.

Piyasaların genel beklentisi ortama yüzde 8,3 olacağı yönündeydi. Böylece ABD’de enflasyon 1981’den bu yana gördüğü en yüksek seviyesini test etti. Küresel piyasalarda genel beklenti, FED’in faiz artırımında ve söylemlerinde daha fazla agresif olacağı yönünde. FED’in önümüzdeki üç toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ben öyle düşünmüyorum! ABD’de tüketici güveninde rekor düşüş yaşandı. Haziran’da aylık 8,2 puanlık azalışla 50,2’ye indi. Enflasyon rakamları yüksek gelince ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada “Kritik çekirdek enflasyonunun ılımlı hale geldiğini görmek iyi olsa da, görmemiz gereken kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor” ifadesini kullandı. Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın, Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadar en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Söylemedikleri neydi? “Enflasyonun yükselişine göz yumduk, operasyon durumunda bu işin böyle olacağı belliydi ancak bir kurban bulmamız gerekliydi buda ortak düşman Putin’den başkası olamazdı. FED olarak biz geç kaldık aşırı para basarak yangına körük ile gittik ve sistem olarak kitlendik” gerçek olan ise bu. Hiç dikkat ettiniz mi? Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyonu, veri açıklandıktan sonra 103 seviyesinden 104,26 seviyesine yükselen bir dolar endeksi. Dolar endeksi ile aynı anda yükselişe başlayan ve haftayı 1.871 dolar dolar seviyesinden tamamlayan ons altın. Birinden birinin ters korelasyonda olması gerekirken ikisi birden yüzde 1 primli olarak haftayı tamamladı.”

‘İZİN VERMİYORLAR'

“FED, faiz artırmaya devam ediyor ama başarısız olduğu görülüyor. Bir yıldır da altın ve gümüş gibi emtiaları bilerek ve isteyerek baskılıyorlar. Tüm emtialar yüzde yüzden fazla pirim yaparken altın ve gümüşün prim yapmasına izin vermiyorlar. Ve bunu tüm yatırımcılar, şirketler görüyor ve biliyor. Cuma günü yüksek gelen ABD enflasyon verisine rağmen dolar endeksi, altın ve gümüş aynı anda yarışıyorsa burada bir savaş var demektir. Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa ormanda yangın var demektir. Bu yangın en çok FED’i yakabilir. Çünkü en çok para basan en çok zararı gören olur. Bu zarar da FED’in makas değiştirmesine neden olabilir. Bu makas değişikliği sonrası tut tutabilirsen altın ve gümüşü…”