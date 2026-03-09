İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı:

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler başta altın ve gümüş olmak üzere tüm piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, İslam Memiş’ten kritik açıklamalar geldi. Savaşın piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren İslam Memiş, altın, gümüş, borsa, döviz, kripto paralar ve petrol fiyatları için yeni tahminlerini tarih vererek açıkladı...

Değerli metaller ve para piyasaları analisti İslam Memiş, ABD-İran hattındaki gerilimin küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik sürecini değerlendirdi.

Altın fiyatlarındaki son dönemdeki geri çekilmenin kalıcı olmadığını belirten Memiş, yatırımcılara "sabırlı olun" çağrısı yaptı.

Savaşın Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıdığına dikkat çeken İslam Memiş, bu durumun küresel enflasyonu körüklediğini ifade etti.

Haftayı ikiye böldü: Çarşamba'dan öncesi, Çarşamba'dan sonrası

Bu haftayı ikiye ayırdığını belirten İslam Memiş, "Çarşamba günü saat 15.30’da ABD enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. ABD enflasyonunun yüksek gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasını beklemiyorum" söyleminde bulundu.

"Ons altında hedef 6 bin Dolar!"

İslam Memiş, ons altının 5.000 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştığını belirterek, "Sanal ortamda işlem yapanların teminat tamamlama çağrıları nedeniyle yaşanan zorunlu satışlar fiyatları aşağı çekse de, savaş sona erdiğinde ons altında 6.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş trendi kaçınılmaz olacak" dedi.

Yatırımcı İçin Kritik 2026 Stratejisi:  "Kazanma Değil, Koruma Yılı"

2026 yılını "varlıkları koruma yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

"Bu yıl piyasalarda büyük bir manipülasyon dönemi yaşanıyor" diyen İslam Memiş, "kripto paralarda görülen sert hareketlerin bir benzerini altın tarafında da görebiliriz. Kumar oynamak yerine varlığına sahip çıkma dönemi." ifadelerini kullandı.

Gram altın, gümüş, döviz, Borsa İstanbul ve Bitcoin...

Gram altının Kapalıçarşı'da 7.000 TL seviyesinin altına düşmesini beklemediğini belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar 10.000 TL beklentisini yineledi.

İslam Memiş ayrıca Mart ayında 44 TL seviyelerini gören dolar kurunda yıl sonu hedefinin 50 TL olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul için de 12.500 puan seviyelerinden kademeli alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini belirten İslam Memiş, "14.300 puan seviyesi üzerinden satışlara karşı uyarmıştık. Kademeli alım fırsatları devam ediyor. 12.500 puan seviyesinden hafta altına sarkabilir" dedi.

Geride bıraktığımız 2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olan gümüş tarafında ise "Yüksekten maliyet yapanlar aylarca beklemek zorunda kalacak" diyen İslam Memiş, "Köpük fiyatlama vardı. Şu an 83 dolar seviyesinde, 99 dolar seviyesi var. Burası görülürse oradan bir kurtulmak lazım. Bu rakamlar hâlâ benim için pahalı" dedi.

2030 yılında dijital paraya geçişi beklediğini söyleyen Memiş, bunu da 2027 yılına aldıklarını, 2027 yılında artık dijital paraya geçiş hızlanacağını açıkladı.

Altın neden düşüyor ?

İslam Memiş ayrıca Ons altının yeni haftaya yüzde 1,20’lik satışla güne başladığını belirterek "Ons altın 5.090 dolar seviyesinde. Ons altın 5.000 doların üzerinde tutulmaya çalışılsa da şu an ucuz. Savaş olmasına rağmen fiyatlar geriledi. Çünkü petroldeki agresif yükseliş, borsanın gerilemesi ve teminat tamamlama çağrılarına neden oldu. Sanal ortamda işlem yapanlara çağrı yapılınca altın ve gümüş satmak zorunda kaldılar" diyerek dedi.

"Bunu yapan batar"

İslam Memiş ayrıca kaldıraçlı işlem yapanları ve yapmayı planlayanları uyararak, "2026 yılında altın ve gümüşten para kazanma değil, sahip çıkma yılı. Bu yıl top gibi oynayacaklar. Kripto parada yaşanan altın tarafında da yaşanacak" şeklinde konuştu.

 



Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

