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İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin

İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin
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Para ve altın fiyatları uzmanı İslam Memiş, 2022 yılına veda etmeye hazırlanırken yıl sonu altın fiyatları tahminini güncelledi.

Para ve değerli metaller üzerindeki tahminleri dikkat çeken ünlü para ve altın uzmanı ekonomist İslam Memiş, 2022 yılının son günlerine girerken daha önce yaptığı gram altın tahminini değiştirdi.

İslam Memiş, yıl sonunda beklediği gram altın seviyesini açıkladı. Fox TV'deki Ekonomi Arası programında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 'Şimdi ev alınmalı mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ev maliyetlerindeki fiyat artışını 2023 yılında da bekliyorum. Satışlarda düşüş var ama bu talep karşısında değil, insanların alım gücüyle alakalı. Konut kampanyası ve düşük faizli geleceğini düşünüyorum. Yine fiyatlarda da yükseliş bekliyorum. Sayın Bakan'a sordum geçen hafta böyle kampanya olacak mı diye, evet olacak dedi. Kişisel beklentim, konut fiyatlarında düşüş olmaz. Kredi kullanacaklarsa kredi tarafında yılın ilk çeyreğinde bir düşüş bekliyorum.''

Memiş, gram altınla ilgili ise uzun zamandır dile getirdiği 1450 liralık tahminini güncelledi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları belirsizliği öteledi, altının onsu 1820'den 1780'e kadar geriledi. 1780 üzerinde pozitif beklentimiz devam ediyor. Gram altın TL'de de bozulma yok. Serbest piyasalarda 1088-87 aralığında. 1125 gibi bir rakam var karşımızda yıl sonu gram altında. Baskılanmalar altında yükselişi biraz öteliyor.

 

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