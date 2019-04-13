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  4. 13 Nisan 2019 11:42

2019 hac fiyatları belirlendi! Kutsal vazifeye %50 dolar zammı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 hac fiyatlarını belirledi. Riyal üzerinden belirlenen ücretlerin miktarının geçen yılın fiyatlarıyla aynı kalırken kur artışından dolayı %50 civarında zamlandığı görüldü.

2019 hac fiyatları belirlendi! Kutsal vazifeye %50 dolar zammı
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Geçen yıl nisan ayında 1 Riyal 1 lirayken, bu yıl 1.5 liraya yaklaştı. Buna göre, Diyanet'in kiraladığı konutlarda 2 kişilik oda için konaklama ücreti, kişi başına 20 bin 680 riyal oldu. 3 kişilik oda 17 bin 695 riyal, 4 kişilik oda fiyatı ise 15 bin 480 riyal olarak belirlendi. Çocuklar için ise fiyat 3 bin 250 riyalden, 10 bin 830 riyale kadar değişiyor.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre otellerde kalacaklar için ise fiyatlar, otel sınıfına ve oda tercihine göre 21 bin 810 riyalle 41 bin 150 riyal arasında değişiyor. 1 riyal bugünkü kurdan halen yaklaşık 1.5 liraya denk geliyor. Otelde kalacak olan hacı adayları, otel sınıfına göre fiyat ödeyecek. Hacı adayları, “1/A” olarak sınıflandırılan lüks otelde 2 kişilik odada 1 kişilik konaklama ücreti olarak 41 bin 850 riyal, 3 kişilik odada 39 bin 150 riyal olarak ödeyecek. “1/B” sınıfı otelde ise fiyatlar, 2 kişilik odada 41 bin 150 riyal, 3 kişilik odada 37 bin 450 riyal olarak belirlendi.
 
 

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