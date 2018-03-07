''Din eğitimi 3 yaşında başlamalı''

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, İzmir’deki "Huzurlu Aile, Sağlıklı Toplum" adlı etkinlikteki konuşmasında, din eğitiminin üç yaşında başlaması gerektiğini söyledi. Kurt, eğitimde temel prensibin "Allah inancı" olması gerektiğini savundu.



Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, İzmir Gaziemir'de düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Milliyet'in aktardığı habere göre, Gaziemir Müftülüğünce düzenlenen "Huzurlu Aile, Sağlıklı Toplum" adlı etkinlikte konuşan Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, din eğitiminin üç yaşında başlaması gerektiğini söyledi.

Fatih Kurt, eğitimde en temel ve ilk prensibin “Allah inancı” olması gerektiğini savundu. Kendisinin de bu gelenekle yetiştirildiğini söyleyen Kurt, “Çocuk üç yaşına gelene kadar zihninde ‘Allah’ isminin canlı tutulması gerekiyor” diye konuştu.

Kurt, ailelere ise “Çocuklara din adamlarının saygınlığını anlatın” tavsiyesinde bulundu. Kurt, dini eğitim için ideal yaşın üç olduğunu savundu.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Kurt, ailelere, “Çocuklara din adamlarının saygınlığı konusunda bilgi verin” tavsiyesinde bulundu.