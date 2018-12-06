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  4. 06 Aralık 2018 19:17

Diyanet duyurdu: 90 bin camide toplanacak...

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt genelinde tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağını açıkladı.

Diyanet duyurdu: 90 bin camide toplanacak...
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Diyanet İşleri Başkanlığından yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için yarın cuma namazının ardından yardım toplanacak.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için cuma namazından sonra 90 bin camide yardım kampanyası başlatılacak.

Açıklamada, isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabileceği de belirtildi. 

AA

yardım , cami , diyanet
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