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  4. 21 Mayıs 2020 15:21

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camilerden şarkı çalınmasına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de kimliği belirsiz kişilerce camilerden müzik yayına yapılmasına ilişkin ''İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez'' dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasına ilişkin, Twitter'dan açıklamada bulundu. Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bir hadise ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

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DHA

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