Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
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  4. 13 Kasım 2018 15:21

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu

''Keşke Yunan galip gelseydi'' diyen Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
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Kurtuluş Savaşı’yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, “görevi kötüye kullanma” ve “suçu ve suçluyu övme” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunuldu.

t24'de yer alan habere göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi avukatlar, Erbaş hakkında soruşturma ve kamu davası açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP’li avukatların yaptığı açıklama şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 9 Kasım günü; Mustafa Kemal ve Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşımız’a düşmanlığı ile ün yapan Fesli Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmiş bu ziyaret 10 Kasım günü basına servis edilmişti.

Bu ziyaret basit bir hasta ziyareti değildir elbette! Bu ziyaretlerle halkımıza mesajlar verilmektedir Ortaçağcı gericiler tarafından. ‘Bakın böyle adamlar bizim duygu ve düşüncelerimize  tercüman oluyorlar, biz de tam böyle düşünüyoruz’ demiş oluyorlar.

Tabii ki böyle bir ziyarete; yani özünde Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı düşmanlığına sessiz kalmadı HKP. Bu konu ile ilgili bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk ve bir kez daha tarihe not düştük.”

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