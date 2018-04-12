Diyanet İşleri Başkanı'ndan ''Deizm'' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerde deizm ve ateizmin yaygınlaştığı iddialarına ilişkin, "Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın." dedi.

Erbaş, TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Erbaş, Başkanlığın bütün terör örgütü ve din istismarı yapan gruplara karşı mücadele edeceğini söyledi.

FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerine karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen faaliyetlere ilişkin de bilgiler veren Erbaş, "Öncelikli olarak Din İşleri Yüksek Kurulumuz FETÖ, DEAŞ terör örgütlerinin nasıl yapılandıklarını, nasıl bir din algısı üzerine felsefelerini kurduklarını masaya yatırdı, DEAŞ ve FETÖ raporlarını ortaya çıkardı." diye konuştu.

Erbaş, bu rapor ve kitapları Arnavutça, Arapça ve İngilizceye çevirdiklerini, binlerce adet basarak hem yurt içinde hem de yurt dışında dağıttıklarını söyledi.

Ayrıca, "FETÖ Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" ve "DEAŞ Dehşete Dayalı Bir Din İstismarı" raporlarından 250 bin adet bastıklarını ve millete ulaştıracaklarını kaydeden Erbaş, şöyle devam etti:

"40 ilimize iki hafta içerisinde 117 ilim adamımızı gönderiyoruz. Onlar önce müftülüklerimizde müftülerimiz, vaizlerimiz ve tüm imamlarımızla toplantılar yapacaklar. Onlara karşı tedbirli olmaları noktasında gayret edecekler. Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) manevi rehber atamalarımız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığından şu an itibarıyla 600'e yakın görevlimizi KYK'da manevi rehber olarak görevlendirdik. Ramazan ayına kadar 40 ilimizi, ramazandan sonra da diğer 41 ilimizi planlı, programlı bir şekilde bu konularda aydınlatmak için gayret içerisinde olacağız."

"İSLAM'IN İLKELERİ VE KURALLARI VAR"

Yurt dışında bir camide kadın ve erkeklerin beraber namaz kıldığı fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Erbaş, İslam'ın ilkeleri ve kuralları olduğunu söyledi.

Hazreti Peygamberin "Beni nasıl namaz kılıyorken görüyorsanız, öyle namaz kılınız" buyurduğuna işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksa biz Kuran-ı Kerim'e bakarak nasıl namaz kılacağımızı anlayamayız. İşte sünnetin önemi burada ortaya çıkıyor. Camilerimizi, kadınlarımız için nasıl uygun hale getirebiliriz ya da camilerde kadınlarımız namaza nasıl dururlar? En küçük ilmihal kitabında bile bu yer alıyor. 'Kadınlar, erkekler camide nasıl duracaklar?' Bunu anlatmamız abesle iştigal olur. Herkes bunu biliyor. Erkekler ile kadınların aynı safta, karışık bir ortamda namaz kılması İslam'ın uygun bulduğu bir şey değil."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde kadınların namaz kıldığı ve abdest aldığı bölümleri düzenli hale getirmeye çalıştığını da söyledi.

"HANGİ MÜSLÜMAN PEYGAMBERİ İNKAR EDER"

Gençlerde deizm ve ateizmin yaygınlaştığı iddiasına ilişkin soru üzerine Erbaş, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir? Yani siz bir Müslüman gence, 'Peygamberi inkar eden bir düşünceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediğinizde 'Böylemiymiş, deizmin anlamı bu muymuş?' diyeceğini görürsünüz, rastlarsınız. Onun için açık konuşsunlar. Deizmin ne olduğunu milletimize anlatsınlar.”

Deizmin, "Peygamberi inkar eden felsefi bir düşünce" olduğunu ifade eden Erbaş, "Biz, Peygamberimiz için canını ortaya koyan çocuklarız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün Ayet-el Kürsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el Kürsi deizmi kökten reddeden bir anlayışı ortaya koyuyor." dedi.

Deizmin hiçbir şeye karışmayan Tanrı anlayışı olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum."