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  4. 06 Nisan 2018 22:43

Diyanet o ismi ihraç etme kararı aldı !

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir sitenin kurucu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

Diyanet o ismi ihraç etme kararı aldı !
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Başkanlık ile ilgili iftira  içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç  edildi.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından bir internet sitesinin  kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen  Kılınç'a soruşturma açıldı.

Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Başkanlık  ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınladığı iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca  Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

AA

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