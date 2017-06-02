Diyanet'in alo fetva hattı kilitlendi; böyle soru mu olur ?

Manisa'da ramazan ayıyla birlikte 190 Alo Fetva Hattı'nı arayanların sayısı artarken, sordukları sorular hem şaşırttı hem de güldürdü. İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Erdal Akdeniz, kendilerine, "Saçımı boyattım orucum bozulur mu", "Altın rengi pantolon giyiyorum haram mı", "Akıllı seccadenin arkasında kıldığım namaz kabul olur mu" şeklinde ilginç soruların yönetildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşların dini konulardaki sorularını yanıtlamak üzere kurulan 190 Alo Fetva Hattı'nı Manisa'dan arayanlar ramazan ayı sebebiyle 3 kat arttı. Günde ortalama 50 kişinin hattı aradığını belirten Manisa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Erdal Akdeniz, en çok sorulan soruların başında fitre ve zekat konusunun geldiğini söyledi. Gelen soruların bazen kendilerini zor durumda bıraktığını, güldürdüğünü ifade eden vaiz Akdeniz, bunlardan örnekler verdi. Akdeniz, kendilerine, "Diş fırçalamak orucu bozar mı", "Astım hastasıyım, kullandığım sprey orucu bozar mı", "Diş Kanaması oruç bozar mı" gibi soruların yanı sıra, "Saçımı boyattım orucum bozulur mu", "Altın rengi pantolon giyiyorum haram mı", "Akıllı seccadenin arkasında kıldığım namaz kabul olur mu" şeklinde ilginç soruların yönetildiğini söyledi. Akdeniz, ilginç de olsa doğruyu öğretmek ve bilgilendirmek adına soruları yanıtsız bırakmadıklarını belirtti.

Vatandaşların yüz yüze konuşamadıkları konuları Alo Fetva Hattı aracılığı ile rahatlıkla konuşabildiğini belirten Akdeniz, halk arasında çok yanlış bilgilerin dolaştığını dile getirerek, doğruyu öğrenmeleri adına mutlaka hattı aramalarını önerdi.





