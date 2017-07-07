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  4. 07 Temmuz 2017 08:01

Diyanet'ten 15 Temmuz programı ! 90 bin camide...

15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye genelindeki tüm camilerde sela okunacak, minarelerin ışıkları sönmeyecek.

Diyanet'ten 15 Temmuz programı ! 90 bin camide...
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Türkiye genelinde ‘Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara’ programları düzenlenecek.

Bu kapsamda 90 bin camide gece saat 00.13'te selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez imzasıyla tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgeye göre, Türkiye genelinde “Şehitlerimiz için 100 bin hatim okuyoruz" kampanyası başlatılarak, 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde Kuran okunacak ve okunan 100 bin hatimin duası yapılacak. 15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece, saat 00.13'te tüm yurtta 90 bin caminde eşzamanlı olarak selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. 

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AA

minare , cami , 15 temmuz , diyanet işleri başkanlığı