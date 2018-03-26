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  4. 26 Mart 2018 09:22

Diyanet’ten ‘Barbie bebek’ açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç tarafından kaleme alınan bir makalede, Barbie Bebekler için "sismik bomba gibi toplumu tüketime yöneltiyorlar" ifadesi yer aldı.

Diyanet’ten ‘Barbie bebek’ açıklaması
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Diyanet 'ten çarpıcı “psikanalizm”çıkışı geldi. Diyanet'in dergisinde, Sigmund Freud'un, ‘Hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışan' kuramı ‘psikanalizm'in, kapitalizm tarafından tüketimi artırmaya yönelik olduğu savunuldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç'ın yazdığı makalede, ‘Barbie Bebekler'in “sismik bomba gibi” toplumu tüketime yönelttiği öne sürüldü.

Sözcü gazetesidnen Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre yazıda, psikanalizme karşı İslam'a yönelinmesi istendi. Murat Kalıç'ın kaleme aldığı yazıda şu değerlendirme yapıldı: “Meseleye ahlaki açıdan yaklaşıldığında, belli mihrakların çıkarlarını ihya etme adına, içinde olup biten her şeyi dışa vurması istenen kadın özelindeki toplum, moda anlayışına hizmet eden tüm ürünlerle her geçen gün kan kaybetmeye devam etmektedir. Nitekim Barbie bebeklerle yetiştirilen dünün kız çocukları, bugün moda dergilerinin tutkulu takipçilerinden olmuştur.”
 

Sözcü

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