Diyanet'ten İzmir'de manidar hutbe

İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu (MÇK), 2018 yılının Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ın idaresinde yapılan oturumda önemli kararlar alındı.

Toplantıda kış sezonu boyunca kentte kullanılacak katı yakıtın kalitesi ve hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

CUMA HUTBELERİNDE OKUTULACAK

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre, oturumda doğru yakıt kullanımıyla ilgili alınan kararlar arasında, "konunun önemine ilişkin cuma hutbelerinde okunmak üzere metinler hazırlanması" kararı dikkat çekti.

Alınan diğer kararlar şu şekilde:

- Resmi kurumlar ve okullar da dahil tüm katı yakıt kullanıcılarının kazan bakımı ve baca temizliği yaptırdığına dair her yıl Eylül ayı sonuna kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi vermesi,

- İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından Katı Yakıt Satıcısı belgesi olmayan ruhsatsız işletmelere gereğinin yapılması,

- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde damacana su satış yerlerinde Katı Yakıt Satışı tespit edilmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesi,

- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her iki yılda bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar ile koordineli olarak ateşçi belgesi bulunan kişilere eğitim düzenlenmesi,

- Halkı bilgilendirmek amacıyla konunun önemiyle ilgili olarak televizyonlarda yayınlanmak üzere ürün yerleştirme tarzı bilgilendirme ve cuma hutbelerinde okunmak üzere konuya ilişkin metinler hazırlanması.

HANGİ SAATLERDE YAKIT KULLANIMI YAPILACAK

Ayrıca katı yakıt kullanım saatleri hakkında da alınan kararlar çerçevesinde, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından belirtilen öneri kapsamında katı yakıt kullanılan binalarda yakma saatlerinin düzenlenmesi, (Dış kapı numaraları çift olan konutlarda sabahları 05:30'da, akşamları 16:00'da; tek olan konutlarda sabahları 06:30'da, akşamları 17:00'de yakılmasına, kalorifer kazanlarının ve sobalarının ilk yanma saatinden itibaren sabahları 5 saati, akşamları 6 saati geçmemek üzere yanar vaziyette tutulması, İşyerlerinde sabahları 07:00'de yakılmasına ve çalışma saatlerine bağlı olarak gün içerisindeki toplam yanma süresi 6 saati geçmeyecek şekilde yanar vaziyette tutulmasına, 24 saat çalışma izni olan işyerleri ek olarak ısınma amaçlı kullanılan yakma sistemlerinde saat 01:00'de yakılmasına ve en fazla 3 saat yanar vaziyette tutulmasına, İç ortam sıcaklığı konut hastane kreş yurt okul gibi yerlerde 20 derece diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18 dereceyi geçmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak konunun sorumlu kişilerce takip edilmesi"sonuca bağlandı.

HAVA SICAKLIĞI 15 DERECEYİ GEÇTİĞİNDE YAKIT KULLANILMAYACAK

Öte yandan, alınan kararlar arasında şunlar da yer alıyor:

- Karbonmonoksit zehirlenmelerinin de önlenmesi amacıyla Lodoslu havalar ve İnversiyon günleri öncesinde halkı bilinçlendirmek maksadıyla medya ve/veya sosyal medyadan uyarıların yapılması,

- Yaz sezonu boyunca sıcak su temini amacıyla kalorifer kazanlarının yakılmamasına, il genelinde kaloriferlerin hava sıcaklığının 15 derece üzerinde olduğu durumlarda yakılmaması,

- Okullarda gönüllü çevreci personel belirlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildiriminin sağlanması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının (hem afete dayanıklı binaların hem de hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu açısından temiz yakıtlı binaların yapılması) uygun olduğu’ gibi konularda alınan kararlar oy birliği kabul edildi.