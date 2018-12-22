Diyanet'ten 'YouTuber''lara: ''Hesap günü tespit edilecekler!''

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere her etkinlikte ‘ücretsiz’ dağıttığı “Peygamber ve Gençlik” kitabındaki skandallar bitmiyor. Yeni nesil için sosyal medya “günahlarına” geniş yer ayrılan kitapta, video paylaşım platformu olan “YouTube’da ünlü olan isimler için de ‘uyarılar’ yer aldı. Kitapta, “kameralar bir ömür boyu kayıtta kalacak, en başarılı ‘YouTuber’lar hesap günü tespit edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tartışma yaratan “Kuran ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağı” sözlerinin ardından gençlere dağıttıkları kitapta da yeni nesil günahlar tarif ettikleri ortaya çıktı.

Zaaf noktalarımız

Milyonlar harcanarak her etkinlikte ‘ücretsiz’ olarak dağıtılan “Peygamber ve Gençlik” kitabında gençlerin sosyal medya alışkanlığı dini olarak yorumlanarak, “İnsan zaafları ve tutkuları ile insandır. İslam dini açısından önemli ve öncelikli olan bunlardan arınmış olmak değil, bunları kontrol altında tutarak iyi, faydalı ve dengeli bir hayatı inşa edebilmektir. Güç, servet ve şehvet tutkusunun yanında beğenilme arzusu, elindekinden daha fazlasına sahip olma tutkusu, takipçilerinin çokluğu ile övünme isteği (tekâsür) özellikle sosyal medya alanında gün yüzüne çıkardığımız zaaf noktalarımızdır” denildi.

‘Retweet kul hakkı ihlali’

Gençlerin kendisinin ve ailesinin mahremini açığa çıkarmasının doğru olmadığı belirtilen kitapta video paylaşım sitesi olan YouTube’da içerik üreten isimlere verilen ‘YouTuber’lar da hedef alındı. Kitaptaki, “Kameralar bir ömür boyu kayıtta kalacak, en başarılı ‘YouTuber’lar hesap günü tespit edilecektir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca yeni bir ‘günah’ tarifi yapılarak, “İzni olmadığı halde bir başkasına ait herhangi bir fotoğraf ya da bilgiyi sosyal medya hesaplarında paylaşmak, bu şekildeki paylaşımları beğenmek ve retweet etmek kul hakkı ihlalidir” denildi.

Ahirette hesabı sorulur

Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök’ün yazdığı makalede ayrıca insanın ölümünün ardından sosyal medya hesaplarının da hesabı verileceği iddia edildi. Kitapta, “Sosyal medyada Müslüman bir genç olmak; vicdanlı olmaktır, iyilikleri çoğaltmanın gayretinde olmaktır, sanal dünyanın sanal olmayan günahlarından uzak durmaktır, kul hakkına riayet etmektir, ahirette de hesabını verebileceği sosyal medya hesaplarına sahip olabilmektir. Sanal dünya tarafından esir alınmış değil, bilinçli kullanım isimli silahla sanal dünyayı teslim almış aziz gençlere selam ve dua ile” ifadeleri dikkat çekti.



