Ramazan ayı boyunca Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yine sıradışı bir soru soruldu.



Atv ekranlarından da canlı olarak yayınlanan programda bir genç Prof. Dr. Hatipoğlu'na "Evlenmek üzere olduğumuz kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek olur mu?" sorusunu yöneltti.



Bu soru üzerine Hatipoğlu'nun ilk yanıtı "çirkin olur oğlum" oldu. Hatipoğlu neden çirkin olacağını da canlı yayında açıkladı.

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