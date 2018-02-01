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  4. 01 Şubat 2018 13:38

Hac kuraları çekildi

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları sabırsızlıkla hac kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisine ulaşmak istiyor. Hacı adaylarının heyecanlı bekleyiş içerisinde olduğu 2018 diyanet hac kura sonuçları çekildi. .

Hac kuraları çekildi
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Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Hac kuraları çekilişi bu sene de 1 Şubat Perşembe saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda yapıldı. Hac kurası bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapıldı.

Sonuçlar saat 21:00'den itibaren http://hac.diyanet.gov.tr/ adresinden yayınlanacaktır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 5 ŞUBAT PAZARTESİ BAŞLIYOR

Kura sonuçlarının yayınlanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan vatandaşlar, kesin kayıt işlemlerini 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirecek. Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini internet üzerinden çıktı alabilecek olan Hacı adayları, bu işlemi müftülükler üzerinden de gerçekleştirebilecek.

HAK KAZANAMAYANLAR İÇİN YEDEK KURA ŞANSI

Hac kuraları çekiliş sonuçları bilgisine göre kesin kayıt işlemi için tanınan sürede kaydını gerçekleştirmeyen adayların hakkı, yedek isimlere devrolacak. Yedek isimler ise 22 Şubat-02 Mart tarihleri arasında belirlenecek.

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