Hatipoğlu'na sordular: Erkeklerin dar pantolon giymesi doğru mu ?

ATV ekranlarında Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç sorular haber olmaya devam ediyor.

"ERKEKLERİN DAR PANTOLON GİYMESİ DOĞRU MU?"

Programın önceki gün yayınlanan bölümünde Sultanahmet'te toplanan kalabalıktan biri mikrofon alarak Hatipoğlu'na "Erkeklerin dar pantolon ve babet giymesi doğru mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ERKEK İÇİN DE AYNI ŞEY GEÇERLİ"

Bu soru karşısında "Doğru değil" diyerek söze başlayan Hatipoğlu, "Biz hanımefendi kardeşlerimizin örfüne, inancına uygun giyinmesi gerekir diyorsak erkek için de aynı şey geçerlidir" dedi.

ATV ekranlarında Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç sorular haber olmaya devam ediyor.

"ERKEKLERİN DAR PANTOLON GİYMESİ DOĞRU MU?"

Programın önceki gün yayınlanan bölümünde Sultanahmet'te toplanan kalabalıktan biri mikrofon alarak Hatipoğlu'na "Erkeklerin dar pantolon ve babet giymesi doğru mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ERKEK İÇİN DE AYNI ŞEY GEÇERLİ"

Bu soru karşısında "Doğru değil" diyerek söze başlayan Hatipoğlu, "Biz hanımefendi kardeşlerimizin örfüne, inancına uygun giyinmesi gerekir diyorsak erkek için de aynı şey geçerlidir" dedi.

Nihat Hatipoğlu'nun bu cevabı alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.