SON DAKİKA
JANDARMA KARAKOLU ÖNÜNDE ARAÇ PATLADI
Jandarma karakolu önünde araç patladı
Jandarma karakolu önünde araç patladı
Hatipoğlu açıkladı: Erkeklerin dar pantolon giymesi...
Hatipoğlu açıkladı: Erkeklerin dar pantolon giymesi...
Kerbela kan gölüne döndü ! Çok sayıda ölü var
Kerbela kan gölüne döndü ! Çok sayıda ölü var
Sanki gök delindi ! Son 15 yıldır böylesi görülmedi
Sanki gök delindi ! Son 15 yıldır böylesi görülmedi
Maliye Bakanlığı skandal iddiaya noktayı koydu
Maliye Bakanlığı skandal iddiaya noktayı koydu
Helikoptere saldıran teröristler F-16'dan kaçamadı
Helikoptere saldıran teröristler F-16'dan kaçamadı
Bilim dünyası şokta ! Kıyıya vurmuş halde bulundu...
Bilim dünyası şokta ! Kıyıya vurmuş halde bulundu...
Buradan çıkıp soframıza geliyorlar ! Hala yiyebilecek misiniz ?
Buradan çıkıp soframıza geliyorlar ! Hala yiyebilecek misiniz ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İslam
  4. 09 Haziran 2017 13:04

Hatipoğlu'na sordular: Erkeklerin dar pantolon giymesi doğru mu ?

Nihat Hatipoğlu, ''Erkeklerin dar pantolon ve babet giymesi doğru mu ?'' sorusuna yanıt verdi.

A+ A-

ATV ekranlarında Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç sorular haber olmaya devam ediyor.

"ERKEKLERİN DAR PANTOLON GİYMESİ DOĞRU MU?"

Programın önceki gün yayınlanan bölümünde Sultanahmet'te toplanan kalabalıktan biri mikrofon alarak Hatipoğlu'na "Erkeklerin dar pantolon ve babet giymesi doğru mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ERKEK İÇİN DE AYNI ŞEY GEÇERLİ"

Bu soru karşısında "Doğru değil" diyerek söze başlayan Hatipoğlu, "Biz hanımefendi kardeşlerimizin örfüne, inancına uygun giyinmesi gerekir diyorsak erkek için de aynı şey geçerlidir" dedi.

ATV ekranlarında Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç sorular haber olmaya devam ediyor.

"ERKEKLERİN DAR PANTOLON GİYMESİ DOĞRU MU?"

Programın önceki gün yayınlanan bölümünde Sultanahmet'te toplanan kalabalıktan biri mikrofon alarak Hatipoğlu'na "Erkeklerin dar pantolon ve babet giymesi doğru mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ERKEK İÇİN DE AYNI ŞEY GEÇERLİ"

Bu soru karşısında "Doğru değil" diyerek söze başlayan Hatipoğlu, "Biz hanımefendi kardeşlerimizin örfüne, inancına uygun giyinmesi gerekir diyorsak erkek için de aynı şey geçerlidir" dedi.

Nihat Hatipoğlu'nun bu cevabı alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

dar pantolon , erkek , nihat hatipoğlu