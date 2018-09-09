Kabe'de rezalet ! İslam'ın kalbinde iskambil skandalı

İslamiyet'in kalbi Kâbe'de çekildiği iddia edilen skandal görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan ve İslam aleminin en kutsal noktası olan Kâbe'de çekilen video görüntülerinde 4 kişinin iskambil oynadığı görülüyor.

Kâbe ziyareti sırasında dinlenmeye çekilen bir hacı adayı tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde 4 kişinin her yıl milyonlarca Müslüman’ın Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği hatta bu uğurda hayatlarından bile olduğu Kâbe'de oturdukları yerde kağıt oynadıkları görülüyor.

Kutsal topraklardaki bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o skandal görüntüler: