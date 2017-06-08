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  4. 08 Haziran 2017 16:08

Katar krizinde şok iddia: Bu sene hacca gidilemeyebiliriz

Ortadoğu'daki Katar kriziyle ilgili olarak CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz'dan ilginç bir iddiada bulundu.

Katar krizinde şok iddia: Bu sene hacca gidilemeyebiliriz
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CHP Genel Başkan yardımcısı ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin ''Katar Krizi'' konusunda bu ülkenin yanında yer almasının, önemli sorunlara yol açacağını söyledi. Yılmaz ''Balıklama bir krizin içine atlayıp, dünyanın terör örgütüne destek vermekle suçladığı Katar’ın yanında yer alıyoruz. Kriz büyürse Suudi Arabistan hacıların vizelerini bile vermez'' dedi. Yılmaz, TSK'nın Katar'da askeri üs kurduğunu da hatırlatarak ''Askerimiz, Katar'daki emir ailesini ayakta tutmak için kullanılmak istenirse, destek mi olacağız ?'' diye sordu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre  TSK’nın Katar’da askeri üs kurmasına yönelik 2. anlaşma TBMM’de kabul edildi. İlk anlaşma Mart 2015’de TBMM’de benimsenmiş, ancak Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının statüsü değişince revize edilmişti. TSK’nın Katar’daki askeri üssü kısmen faaliyete geçti. Halen bu ülkede 13 subay 19 astsubay 62 uzman asker olmak üzere 94 personel bulunuyor. Üs, ilerde tugay seviyesine çıkarılacak. TBMM’de revize anlaşma konusunda görüşlerini açıklayan CHP’li Yılmaz şöyle dedi:

ÖNEMLİ İDDİALAR

”Katar'a dönük iddialar içerisinde en önemlisi Katar'ın Müslüman Kardeşler örgütüne destek vermesi yani İhvan'ı desteklemesi. Hem Mısır'dan, hem Hamas'tan hem de İstanbul'dan giden Müslüman Kardeşler üyelerine kucak açmasıdır. Şimdi, Körfez İşbirliğine mensup ülkeler özellikle İhvan'a desteği yüzünden bir anda Katar'la bütün ilişkilerini durdurdular ve Katar'a müeyyide uygulamaya başladılar. Türkiye’de AKP ise, Katar'ın yanında yer alıyor. Şimdi, balıklama bir krizin içerisine atlıyoruz. Dünyanın, teröre destek vermekle suçladığı Katar'ın yanında yer alıyoruzKriz büyürse . Suudi Arabistan hacıların vizelerini bile vermez.

EMİRİ TSK MI KORUYACAK ?

TSK’nın stratejik bir noktada konumlanmasını tabi ki isteriz. Ama siz hiç konjonktüre uymayan bir ortamda bu anlaşmayı getirdiniz. Uluslararası toplumun bize bakışı değişecek. Başika Kampı gündeme geldiği zaman, Katar Türkiye'yi kınadı? Katar’daki TSK kuvveti kime karşı olacak ? Bu kuvveti yarın İran'a karşı kullanmak isterlerse biz onun içinde mi yer alacağız veya bu kuvveti Katar'daki aileyi ayakta tutmak için kullanmak isterlerse ona destek mi olacağız? Yani, biz Katar'da iç güvenlik harekâtına mı dâhil olacağız? ”

 

Sözcü

2017 hac , katar krizi , hac , katar