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  4. 06 Nisan 2018 17:32

''O halde ilişkiye girmek haramdır''

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, programda kendisine gelen soruyu böyle yanıtladı.

''O halde ilişkiye girmek haramdır''
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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV'de yayınlanan programında "Kadın, adetliyken kocasıyla ilişkiye girebilir mi?" sorusuna "Kesinlikle haramdır" yanıtını verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan programında izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu'na "Kadın, regl döneminde kocasıyla birlikte olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

"BUNLAR ÇOK ÇİRKİN GELENEKLER"

"Kadın adetliyken yemek yaptırılmaz, su doldurtulmaz" anlayışının İslam'la yakından uzaktan alakasının olmadığını belirten ünlü ilahiyatçı, "Bunlar çok çirkin gelenekler. Bu geleneklerin dinle hiçbir alakası yoktur. Bu eski dinlerden gelen ve bize de sızmış olan kötü geleneklerdir. Regl olan bir kadının sadece ibadet noktasında sorumluluğu yoktur" dedi.

"KADININ ADETLİYKEN İLİŞKİYE GİRMESİ..."

Kadının regl olduğu dönemde kocasıyla birlikte olup olamayacağı sorusuna da yanıt veren Hatipoğlu, "Kadının adetliyken kocasıyla ilişkiye girmesi haramdır" şeklinde konuştu.

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