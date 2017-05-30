Ortalığı karıştıracak fetva: Fakire oruç farz değil

Uluslararası Müslüman Âlimleri Birliği (IAMS) Başkanı ve Avustralya Müftüsü Mustafa Raşid, Ramazan orucunun sadece zengin insanlar için zorunlu, fakirler içinse gönüllü olduğuna dair bir fetva yayınladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Mustafa Raşid, bir ABD'li televizyon kanalına verdiği röportajda farklı ülkelerdeki fakirlik sınırının farklı olabileceğini, kendi hesaplarına göre aylık geliri 500 doları aşmayan bir Mısırlıya fakir denilebileceğini belirtti.

"Orucun amacı, fakirin karnını doyurmak ve bir kişi her gün bir fakirin karnını doyuruyorsa, bu en iyi oruçtur" diye konuşan âlim, ancak bu fetvanın fakir insanlara orucu bırakma çağrısı anlamı taşımadığını, fetvanın asıl amacının, orucun prensiplerinin anlaşılması olduğunu aktardı.

'İSLAMİ HUKUKA AYKIRI'

Hukuk Fakültesi Dekanı Seif Kazamel, tartışmalara neden olan fetvayı Sputnik'e yorumladı. Kazamel, fetvanın yanlış olduğunu ve İslami hukuka aykırı olduğunu, aklı başında olan, seyahat etmeyen ve sağlıklı olan her Müslümanın oruç tutması gerektiğini ifade etti.



Kazamel, "Peygamberimiz oruç ve zekat ile ilgili kuralları zaten açıklamış, ardından din âlimleri her şeyi ayrıntılarıyla araştırmış ve tekrar etmiş. Buna rağmen bazı kişiler oruç ile ilgili görüşleri gözden geçirme çabasına giriyor. Ancak bir zenginin bir fakire acıması, fakirin oruçtan vazgeçmesi anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Müftü Mustafa Raşid, Mısır'dan Avustralya'ya 2013'te taşındı. Âlim, tartışmalı İslami görüşleriyle tanınıyor. Raşid örneğin bir Müslümanın sarhoş olmadıkça alkol kullanabileceğini ileri sürüyor.