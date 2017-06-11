Ulu Camii'ye ziyaretçi akını

Ramazan ayında Bursa'daki türbe ve tarihi camilerin ziyaretçi akınına uğruyor. İslam dünyasının 5. önemli mabedi olarak kabul gören Bursa Ulu Cami’de bulunan 500 yılık Kabe-i şerif kapı örtüsü ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır'ı fethi sırasında Ulucami’ye hediye ettiği Kabe-i şerif kapı örtüsü, aradan geçen 500 yılın ardından 2013 yılı Nisan ayında tepeden tırnağa bakımdan geçti. Eser çok kırılgan bir yapıya sahip olduğundan dolayı kumaşın üzerinde biriken kalıntıların tamamı lazer tekniği ile temizlendi. 2014 yılında yeniden caminin güney cephesindeki minberin sağına asıldı. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'ın fethi ve hilafetin Osmanlı'ya geçtiği dönemde getirilen Kabe-i şerif kapı örtüsüne, Ramazan ayında vatandaşların ilgisi daha çok oldu.

Perde 405 santimetre uzunluğunda olup, 332 santimetre genişliğinde ve kapı açıklığını sağlayan yırtmacın yüksekliği ise 136 santimetre olduğunu belirten yetkililer, İşleme ipliği gümüş üzerine altın yaldızlı metal telden oluşurken, perde önemli bir sanat eseri olmasının yanında Mısır'ın fethi ve hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçişinin önemli bir siyasi belgesi.

Ulucami'ye gelen vatandaşlar ise böyle eserlerin gençlere gösterilmesini ve bunların unutulmaması gerektiğini söyledi. Ziyaretçi akınına uğrayan örtü, kimileri tarafından ise telefonla ölümsüzleştirildi.