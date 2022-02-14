İsmail Gül: “Profesyonel Bir Ekip ile Çok Özel Lezzetler İmal Ediyoruz!”

Eyüp Sultan Lokumculuk ve Efe Eyüp Sultan Şekerleme’nin sahibi İsmail Gül, Türkiye’nin pek çok noktasına çikolata, lokum, pişmaniye, baklava gibi lezzetler sunuyor.

“Profesyonel bir ekip ile çok özel lezzetler imal ediyoruz. Bizim için kurumsallık oldukça önemli. Bu nedenle uzman ekibimizle çalışmalarımızı titizlikle yürüttüğümüzü söyleyebilirim.” sözleriyle çalışmalarında kurumsallığa önem verdiklerinin vurgusunu yaptı.

Bizim için Lezzet Çok Önemli

İstanbul, Yalova, Trabzon gibi illerde şubelere sahip olan Eyüp Sultan Lokumculuk ve Efe Eyüp Sultan Şekerleme’nin sahibi İsmail Gül, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Türk mutfağında çok özel tatlıların bulunduğunu belirten Gül, bu lezzetleri Türkiye’nin farklı noktalarına ulaştırmak istediklerinin vurgusunu yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gül, “Biliyorsunuz Türk mutfağında baklava, pişmaniye, lokum gibi çok özel tatlılar var. Aslında hepimiz bu tatları çok seviyoruz. Biz de kurumsal bir anlayış ile bu lezzetlerin imalatını yapıyoruz. Uzman bir ekiple ve titizlikle çalıştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim için lezzet oldukça önemli. Çalışmalarımızın temelini bu anlayış oluşturuyor.” sözleriyle önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türk Mutfağında İlgi Çeken Lezzetler Var

Türkiye’nin farklı noktalarında şubeleri bulunduğunu, yurt dışında da şubeleşmek istediklerini belirten İsmail Gül, “Açıkçası Türk mutfağındaki bu çok özel lezzetleri dünyanın farklı noktalarına da taşımak istiyoruz. Böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve ülkeye döviz girişine destek olmak da hedeflerimiz arasında. Bu bağlamda, sektörü yakından takip ederek çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde sürdürdüğümüzü söyleyebilirim.” ifadesinde bulundu.

Türkiye’nin Birçok Noktasına Lezzetlerimizi Sunmanın Gururunu Yaşıyoruz

Şubeleşmenin markanın tanıtımı adına çok önemli olduğunun vurgusunu yapan İsmail Gül, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Hem Türkiye hem de dünyada etkin olmak istiyoruz. Sonuçta markalaşabilmek için şubeleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Halihazırda Türkiye’nin pek çok noktasına birbirinden özel lezzetleri ulaştırıyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Fakat bunun yanı sıra yurt dışına da açılmak ve imalatını gerçekleştirdiğimiz lezzetlerin yurt dışında da ön plana çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Biz, profesyonel anlayışı benimseyen bir markayız. Bu nedenle çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Fakat çalışmalarımızı çok daha etkin bir şekilde sürdürmek için gerekli adımları atıyoruz.”