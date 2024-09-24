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İsmail Küçükkaya Erdoğan'ın da yeniden aday olabileceği erken seçim için tarih verdi

İsmail Küçükkaya Erdoğan'ın da yeniden aday olabileceği erken seçim için tarih verdi
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Türkiye'de CHP'nin büyük zaferiyle, AK Parti iktidarının ise büyük oy kaybıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarın "yeni anayasa", muhalefetin ise "erken seçim" talebi gündemdeki yerini korurken, gazeteci İsmail Küçükkaya da, "Yazın kenara" diyerek erken seçim tarihini açıkladı.

Erken seçim tarihi tartışma konusu olmaya devam ediyor.  Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya da erken seçim tarihi açıklayanlar arasına katıldı.

Küçükkaya, programında yaptığı açıklamada, erken seçim tarihine dair kendi öngörülerini paylaştı ve bu konuda çeşitli değerlendirmelerde bulundu. 

İsmail Küçükkaya şunları belirtti: "Erken seçimle ilgili onu bir yıl önceden doğru izlenim edinip sizlerle paylaşmıştık. 2026 sonbaharına seçime hazırlanıyorlar Ankara'da. İki tarafta. Evet erken seçim kararı alınacak. Böylece Cumhurbaşkanı aday olabilecek. Özgür Özer tarafı, CHP tarafı buna olur verecek. 2026 yılı sonbaharı, yazın bir tarafı. İnşallah benim dediğimi de çıkar."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan erken seçim Cumhurbaşkanlığı erken seçim tarihi
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