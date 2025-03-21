Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi. Saymaz'ın, hakim karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor.

İsmail Saymaz, Gezi Direnişi soruşturması kapsamında Salı sabahı gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Saymaz'In Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedilmişti.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Saymaz, avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda Başsavcılığın suçlamaları için “Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” demişti.

Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saymaz'ın, hakim karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor.