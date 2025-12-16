İsmail Saymaz canlı yayında Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonucu sonrası isyan etti

Gazeteci İsmail Saymaz, uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonuçları açıklanmadan önce kendisine attığı mesajı tekrar hatırlatarak canlı yayında isyan etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki son gelişmeleri değerlendirirken uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye demediğini bırakmadı.

Cebeci'nin uyuşturucu kullanmadığına dair yaptığı açıklama sonrası pozitif çıkan test sonucunu işaret eden İsmail Saymaz, "Ela Rümeysa Cebeci bi kolanya içmemiş yani nerdeyse" ifadelerini kullanırken programın sunucusu Ebru Baki'nin gülmemek için kendini zor tuttuğu görüldü.

İsmail Saymaz "Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’ Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun. Neredeyse tinere de dadanmış yani. Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor."

O anlarda Ebru Baki ise gülmemek için kendisini zor tuttu.