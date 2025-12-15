  1. Anasayfa
İsmail Saymaz ''Erdoğan koltuğunu oğlu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor''
Ankara kulislerinde sık sık yükselen "AK Parti'de Erdoğan'dan sonrası" tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kendisinden sonrası için oğlu Bilal Erdoğan'ı işaret ettiğini öne sürdü...

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında AK Partili bir gazeteciyle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

İsmail Saymaz yıllardır AK Parti içerisinde fırtınalar kopartan "Erdoğan'dan sonrası" tartışmalarında yeni bir perdenin açıldığını belirterek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini oğlu Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan dün Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Biz Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail, şu soykırımı yapamazdı. Ama biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanımızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık. Çok daha güçlü olabilirdik" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz, Bilal Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanımızın gücünü azalttık" ifadelerini yorumlarken "Cümlelerin muhatabı AKP içinde aranabilir. Muhalefet neden Cumhurbaşkanının gücünü artırmak istesin. İçimizdeki hainler, kaypaklar dediği AKP içinde aranabilir. Belli belirsiz konuşmuş." dedi.

Bilal Erdoğan'ın her geçen gün daha fazla görünür olduğunu, siyasi bulaşmalarda öne çıktığını, siyasi demeçler verdiğini belirten İsmail Saymaz "Bu ilginç, gözden kaçmıyor. Bunu AKP içinde de dışında da konuşuyorlar." dedi.

İsmail Saymaz açıklamalarının devamında "AKP'li bir gazeteci arkadaşımla konuştuk" diyerek Bilal Erdoğan hakkındaki olay olacak iddiasını açıkladı ve "AKP kulislerinde Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığını Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğünden bahsetti. Bunun bir sonraki aşaması Cumhurbaşkanlığı. Yabana atılacak bir senaryo değil." dedi.

 

