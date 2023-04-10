İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldığını duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz, program yaptığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz paylaşımında "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

"SAYMAZ SÖZCÜ TV'YE TRANSFER OLDU"

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise, Saymaz'ın yeni adresini "Size bir medya haberi vereyim: İsmail Saymaz Sözcü'ye transfer oldu!" paylaşımıyla açıkladı.

HALK TV'DEN AÇIKLAMA

İsmail Saymaz'ın ayrılık haberinin ardından Halk TV yönetiminden de bir açıklama geldi. Saymaz'ın geçerli sözleşmelerini olmasına rağmen başka bir grupla anlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HALK Tv çalışanlarından İsmail Saymaz, sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurumumuzla olan bağını kopararak bir başka yayın kuruluşuna geçmeyi tercih etti. HALK TV ailesi olarak İsmail Saymaz'a yeni kurumunda başarılar dilerken yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz:

Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz Ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi’nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir. Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp Ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik.

Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için HALK TV'den ayrılmakta ısrar etti. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

Halk TV yoluna kararlılıkla devam edecektir. Saymaz’ın da yolu açık olsun.

Halk TV"