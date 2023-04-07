  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsmail Saymaz: İYİ Parti, BTP lideri Hüseyin Baş’a adaylık teklif etti

İsmail Saymaz: İYİ Parti, BTP lideri Hüseyin Baş’a adaylık teklif etti

İsmail Saymaz: İYİ Parti, BTP lideri Hüseyin Baş’a adaylık teklif etti
Güncelleme:

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin BTP lideri Hüseyin Baş’a 'Trabzon ikinci sıradan milletvekilliği adaylığı teklif ettiğini' yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, 'İYİ Parti'nin Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif ettiğini ancak Baş'ın teklifi reddettiğini' aktardı.

İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İyi Parti, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif etti. BTP teklifi reddetti. BTP, bu durumda işbirliğinden çekilebilir ve pusulada kendi amblemi ve adaylarıyla yer alabilir."

Etiketler Gazeteci İsmail Saymaz İYİ Parti Hüseyin Baş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Site yönetimlerini ele geçiren şebeke çökertildi! İddialar şoke etti
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu
Erdoğan'ın Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım kararı belli oldu
Marketlerde görülmüştü; ''Erdoğan sayesinde''nin tasarımcısı gözaltında!
Bir parti daha Erdoğan'a desteğini açıkladı
TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı
İstanbul'dan kaçanlar o ilçeye yerleşti! Altyapı alarm veriyor
Deprem bölgesine yardım için göndermişti; ''mağdurum'' deyip yardım istedi
İşte Bahçeli'den 14 Mayıs'ta üstünü çizdiği 5 isim
''2 Bakan Erdoğan'a aday olmak istemediğini iletti''