İsmail Saymaz'dan canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz'a Veyis Ateş çağrısı

Gazeteci İsmail Saymaz KRT TV'de katıldığı Şimdiki Zaman programında Sezgin Baran Korkmaz'a HaberTürk sunucusu Veyis Ateş'e yönelik iddialara ilişkin çağrıda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz KRT TV'de katıldığı Şimdiki Zaman programında Sezgin Baran Korkmaz'a HaberTürk sunucusu Veyis Ateş'e yönelik iddialara ilişkin çağrıda bulundu.

Saymaz, Korkmaz'a ''O kayıt varsa, o kaydın alenileşmesi lazım. Öyle gazeteciye dinlettim, not aldı, yok böyle birşey. Sezgin Baran Korkmaz, 84 milyona karşı sorumluluk hissediyorsa o kayıtla birlikte savcılığa duç duyurusunda bulunmalı'' ifadeleri ile çağrı yaptı.

Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

''Gazeteciler üzerinden bir enformasyon aynı zamanda deformasyonda yürüyor. Kirli bilgi akışı da var. Eksik bilgi aynı zaman yanlış bilgidir. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de aranıyor olabilir birgün dönecek elbette. Ona düşen bu kayıtla birlikte suç duyurusunda bulunmaladır.

Kayıt kaybolur diye endişe ediyorsa onu da aynı gün basına duyurur, olay açıklık kazanır. İddia edildiği gibi Veyis Ateş, bazı lobiler adına ara bulucuk yaptıysa, o lobilerin kaydını buluruz, dinleriz, döner Ankara'ya sorarız: Bu adam kim? Veyis Ateş hangi sıfatla ara buluculuğa kalkışıyor? Kim adına bunu yapıyor? Bunun bir ayağında kamu görevlileri, yargıçlar mı var? FETÖ Borsası'nın bir parçası mı bu? Türkiye'de parası olan birileri parayı bastırdığında yargının elinden mi kurtuluyor? Ya da tam tersi birileri parası var diye bürokratik aygıtlar onun üzerine mi düşüyor? Çünkü iddia boyutundaki büroktatik suçlamaların göbeğindeyiz şuan, tam kavşak noktası.

O kayıt varsa, o kaydın alenileşmesi lazım. Öyle gazeteciye dinlettim, not aldı, yok böyle birşey. Sezgin Baran Korkmaz, 84 milyona karşı sorumluluk hissediyorsa o kayıtla birlikte savcılığa duç duyurusunda bulunmalı.''