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  3. 30 Eylül 2019 17:29

İsmailağa cemaatinden skandal paylaşım!

İsmailağa Cemaati’nin içinden çıkan Fatih Medreseleri’nin hocası Recep Konuk, kendi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video ve fotoğraflar paylaştı.

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İsmailağa Cemaati’nden uzaklaştırılan Fatih Medreseleri’nin hocası Recep Konuk, “Çocuğu olmayan ailelere elma okuduk” diye yazdı ve o anların görüntüsünü paylaştı.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından konuyla ilgili Recep Konuk’un görsellerini paylaşarak, “İsmailağa Tarikatının kollarından Fatih Medresesi hocası Recep Konuk, çocuğu olmayanlara okunmuş elma satıyor. Bu ülkede her nesnenin ticareti izne tabidir, ‘din’ hariç. Yok mudur din tüccarlarına bir dur diyecek olan? Din bu kadar sahipsiz midir?” diye yazdı.

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