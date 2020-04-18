İsmailağa Cemaati’nin lideri hastaneye kaldırıldı

İsmailağa Cemaatinin lideri olan Mahmut Ustaosmaoğlu'nun hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının nedeninin koronavirüs olmadığı öğrenildi.

Ustaosmanoğlu'nun takip edilen bazı rahatsızlıkları nedeni ile hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Müceddid Mahmud Efendi Vakfı’ndan yapılan açıklamada “kensinde bulunan eskiye dayalı rahatsızlıklarından sebep hastanede olduğu doğrudur. Fakat gereksiz paymaşımlar yaparak insanları telaşa sürüklemek doğru değildir. Dua etmek en iyi ve doğru yoldur” denildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir ?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da doğdu. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında köyünde ders vermeye başladı. Yine 16 yaşında evlendi.

1952 yılında Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.

Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.



