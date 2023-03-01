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İsmailağacılardan saçma sapan kadın saçı fetvası

İsmailağacılardan saçma sapan kadın saçı fetvası
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İsmailağa cemaatinin YouTube kanalından yayınlanan bir videoda kadın saçıyla ilgili yapılan yorum "pes" dedirtti. İsmailağacı isim "kadınların kestikleri saçlarının, fuhuşu önlemek adına tenha bir yerde imha etmeleri gerekir" dedi.

İsmailağa cemaatine bağlı bir hocanın sosyal medyada yayınladığı videoda “kadınların kestikleri saçlarının, fuhuşu önlemek adına tenha bir yerde imha etmeleri gerektiğini” söyledi.

İslamiyet’in, topluma zarar verebilecek herhangi bir etkenin önüne geçmeye çalıştığını söyleyen kişi “Bir kadının saçı nasıl kesilmeden avret ise kesildikten sonra da avret olur ve o hanımın diğer erkeklerden saçını saklaması, saçlarını toplayıp tenha bir yerde imha etmesi gerekir” dedi ve “Koltuk altı tüyü, kolundaki tüy nasıl avretse, kadınların saçı kesildikten sonra kesilmeden önceki gibi avrettir” diye konuştu.

Öte yandan yine bir kaç gün önde gündem olan cemaat göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğini açıkladı.

İsmailağa’nın YouTube kanalında yayınlanan videoda, bir izleyici, "Fatih Kalender Hocaefendi” adlı kişi göçük altındaki insanların namaz vakitlerini nasıl belirleyeceğine dair bir soruya da yanıt verdi.

“Okurken beni ürpertti diyen” diyen Kalender, “O halde namazı nasıl kılacağız ki bu imanın tecellisidir.” şeklinde konuştu ve soruya şu yanıtı verdi: “Kişi kendi gücünce karar getirir, vakit oldu der, o şekilde namazını kılabilir.”

Etiketler İsmailağa cemaati kadın saçı imha fuhuş
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