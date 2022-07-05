İsmailağa'da Cübbeli Ahmet depremi

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası "kadınlar cenazeye katılmasın" mesajına Cübbeli Ahmet tepki gösterdi.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası düzenlenen cenaze namazına kadınların katılmamasına yönelik "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kemsin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" diye bir mesaj yayınlanmıştı.

Cübbeli Ahmet, kadınların cenazeye alınmamasına Youtube hesabından yayınladığı videoyla eleştirdi.

Cübbeli Ahmet, "Kadınlar niye davet edilmedi diye furya kopardılar. Tabii İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir.

Kadınla erkeklerin karışmasına karşıdır. İzdiham olacağı için kadınların gelmemesi uygun olmuştur. İlan doğru ama Mahmut Efendi karşıdır dersek olmaz. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahabilerdir" dedi.