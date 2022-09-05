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İsmailağa'dan Gülşen'e olay sözler: ''Kıçını niye sergiliyorsun ?''

İsmailağa'dan Gülşen'e olay sözler: ''Kıçını niye sergiliyorsun ?''

İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, Gülşen'i ve diğer sanatçıları hedef alan bir konuşma yaptı. Çevik, "Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Elin adamını yoldan çıkarıyorsun" dedi.

İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, Gülşen’i ve diğer kadın sanatçılar ile ilgili ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Çevik, müritlerine seslendiği sırada kaydedilen bir görüntüde, Gülşen’i ve diğer kadın sanatçıları hedef aldı. Çevik, “Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun” sözleriyle kadınları hedef gösterdi.

Sosyal medya aracılığıyla müritlerine seslenen Çevik, “Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi. Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun. El alemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra ‘bu insanlar sapık’ diyorsunuz. ‘İmam hatipli sapık diyor’ bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka” ifadelerini kullandı.

Etiketler Hüseyin Çevik ismailağa skandal gülşen
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