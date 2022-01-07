İsmet İnönü'ye büyük vefasızlık! Adını sildiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “İnönü'yü Anma Konseri” yapılmasını istememesi üzerine, geçen hafta CSO'nun 14 Ocak 2022 Cuma akşamı vereceği konser için afişte yer alan “ İsmet İnönü’yü Anma Haftası”ibaresi, bu hafta afişten çıkarıldı.

Geçen hafta biletinial.com sitesinde yayımlanan afişte bu ibare yer alıyordu ancak Bakanlıktan gelen sözlü talimatla afiş değiştirildi. sanattanyansimalar'ın haberine göre; böylece 14 Ocak 2022 konseri herhangi bir konser haline gelmiş oldu.

14 Ocak'ta Reinhard Goebel'in CSO'yu yöneteceği konserin solisti fagotcu Mor Biron. Programda Mozart'ın 29. Senfonisi ile Si bemol majör Fagot Konçertosu yer alıyor. Ayrıca P. V. Wranitzky'nin Re majör Op.36 Senfoni'si de seslendirilecek.