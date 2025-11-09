Ispanak sanıp yedikleri ot 11 kişilik aileyi zehirledi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Niğde'de ısnapak sanıp güzelavrat otu yiyen, aynı aileden 11 kişi zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan aile üyelerinden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, dün akşam Karaatlı beldesinde meydana geldi. Aile üyeleri M.Ö. (80), S.Ö. (53), R.Ö. (31), B.Ö. (19), M.Ö. (26), M.Ö. (21), İ.S. (34), Z.R. (26), B.N.Ö. (26), S.Ö. (4) ve M.Ö. (3), akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen aile bireylerinden bazılar fenalaştı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aile üyeleri, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlatamadığı, B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Ailenin, ıspanak sanarak doğadan topladıkları 'güzelavrat otu'nu yemeklerine karıştırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

UZMANLAR UYARIYOR

Güzelavrat otu, zehirli olması nedeniyle özellikle ıspanak, pazı gibi tüketilen diğer yeşil yapraklı sebzelerle karıştırılabilen tehlikeli bir bitkidir. Uzmanlar, güzelavrat otu ile ıspanak arasındaki en önemli ayırt edici özelliğin kök yapısı olduğunu belirtti. Ispanak, pembemsi ve etli köklü bir yapıya sahiptir. Güzelavrat otu ise tek gövdeden çıkar, kök kısmı daha az etli ve farklıdır. 

