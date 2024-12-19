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İspanya değil Türkiye... Öfkeli 1 tonluk boğa sahibine acımadı

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Aydın'da besicilik yapan bir vatandaş bakım için ahıra girdiği esnada 1 tonluk boğasının saldırısına uğradı. Öfkeli boğanın sahibini bir bez parçası gibi savurup attığı anlar kamerada..

Aydın'ın Söke ilçesinde besicilik yapan H.S., bakım için ahıra girdiği esnada 1 tonluk boğasının saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle havaya uçan talihsiz adam, son anda başka bir bölüme geçerek ölümden dönerken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre besicilik yapan H.S., hayvanlarının bakımı için ahıra gitti. Rutin işlemlerini yapan H.S., bakım için boğasının bulunduğu bölüme geldiği esnada bir anda boğanın saldırısına uğradı. Besiye çektiği yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip boğasını ilk etapta eliyle iterek caydırmak isteyen H.S., yüzlerce kilo ağırlığındaki boğayı durduramayınca boynuz darbelerine engel olamadı. Aldığı boynuz darbeleriyle havaya uçarak yere düşen talihsiz adam, yerden kalkmak istediğinde tekrar boğanın saldırısına uğradı. Bir kaç boynuz darbesinin ardından H.S., boğanın bulunduğu bölümdeki demirlerinde altından başka bölüme geçmeyi başararak canını zor kurtardı. Olayı yaralı olarak atlatan H.S.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, öfkeli boğanın saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde H.S.'nın, bakım için girdiği alanda boğanın saldırısı ve alt bölümden kaçmayı başarması yer aldı.

İHA

Etiketler öfkeli boğa ahır besici saldırı boğa saldırısı
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