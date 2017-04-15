İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm

Milli binici Yağmur Öztürk'ün zirvede tamamladığı Uluslararası Pony Dressage yarışlarında, organizasyon yetkililerinin hatası ilginç bir yöntemle çözüldü.

Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Girona şehrinde yapılan organizasyona 8 ülkeden biniciler katıldı. Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Galatasaraylı binici Yağmur Öztürk, 71.054 puanla birinci olunca bayrak sorunu yaşandı.

Organizasyonda Türk bayrağının bulunmadığının fark edilmesi üzerine yetkililer, hızlı bir şekilde bayrak çizdirerek hatalarını telafi etti. Milli sporcu Yağmur Öztürk, seremoniye elle yapılan Türk bayrağıyla çıktı.

MEHMET MUZAFFER BEY KİMDİR ?

Galatasaray Lisesi öğrencisi iken gönüllü Çanakkale cephesine giden zabit (subay) adayı Mehmet Muzaffer Bey alayının otomobillerine lastik satın almak için bir gecede (1916 yılı baharı) yaptığı sahte 100 lira yaptı. Paranın altına da "bedeli Çanakkale'de altın olarak ödenecektir" yazdı. Teğmenliğe yükselen bu vatanseverimiz, 1917 yılında Gazze'de şehit düşmüştür.

İŞTE PARA: