  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İspanyol turistlerden depremzedelere destek

İspanyol turistlerden depremzedelere destek

İspanyol turistlerden depremzedelere destek
Güncelleme:

Sinop'un Boyabat ilçesini gezen İspanyol turistle depremzedelere yardım elini uzattı

Sinop'un Boyabat ilçesini gezen İspanyol turistler, afetzedelere yardım elini uzattı. 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına, Karadeniz şehrinde bulunan turistler de katkı sundu.

Boyabat ilçesinde de AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadın eli kadın gücü" sloganıyla depremzedelere destek amacıyla kermes düzenlendi.

İspanyol turistlerden afetzedelere bağış
Gezi amacıyla ilçede bulunan söz konusu turistler de kermesi ziyaret edip, alışveriş yaparak afetzedeler için bağışta bulundu.

İspanyol turist Juan Diaz Capelli, depremin sadece Türk insanını değil, tüm dünyayı derinden sarstığını söyledi.

"Biz de yardım yapmak istedik"
İlçede gezerken kermes çadırını gördüğünü belirten Capelli, şöyle konuştu:

Rehberime ne için olduğunu sordum. Rehberimiz, deprem bölgesine yardım için çalışmalar yapıldığından bahsetti. Biz de yardım yapmak istedik. İspanya'dayken Türkiye Büyükelçiliği'ne depremde zarar görenler için yardım yapmak istedim ancak yardım amacıyla gelenlerin oluşturduğu uzun bir sıra vardı.

"İspanya'da yapamadığım yardımı yapmak istedim"
Zamanım kısıtlı olduğu için yardım edememiştim. Buradaki çadırda yardım amaçlı etkinlik olduğunu öğrenince İspanya'da yapamadığım yardımı yapmak istedim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"Herkes elini taşın altına koydu"
AK Parti Boyabat Kadın Kolları Başkanı Zehra Okur da yapılan bağışın kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi:

Para bağışında bulundular. Ülke genelinde olduğu gibi dünya medyasında da yer olan bir afeti yaşadık. Herkes bu afetin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu.

Etiketler ispanyol deprem depremzede
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''
Akşener'in resti sonrası İYİ Parti'de istifa rüzgarı
Domates ihracatına kısıtlama getirildi
Sırlarla dolu Keops piramidinde gizemli keşif
Kötü haberler peş peşe geliyor! Bir baraj daha kurudu
İstanbul'da büyük yangın! Bina alev topuna döndü
Hatay'da kuyumcuları yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
Akşener'in masadan kalkmasına AK Parti'den ilk tepki
ABD'den Türkiye'ye ağır suçlama!