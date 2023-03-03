İspanyol turistlerden depremzedelere destek

Sinop'un Boyabat ilçesini gezen İspanyol turistle depremzedelere yardım elini uzattı

Sinop'un Boyabat ilçesini gezen İspanyol turistler, afetzedelere yardım elini uzattı. 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına, Karadeniz şehrinde bulunan turistler de katkı sundu.

Boyabat ilçesinde de AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadın eli kadın gücü" sloganıyla depremzedelere destek amacıyla kermes düzenlendi.

İspanyol turistlerden afetzedelere bağış

Gezi amacıyla ilçede bulunan söz konusu turistler de kermesi ziyaret edip, alışveriş yaparak afetzedeler için bağışta bulundu.

İspanyol turist Juan Diaz Capelli, depremin sadece Türk insanını değil, tüm dünyayı derinden sarstığını söyledi.

"Biz de yardım yapmak istedik"

İlçede gezerken kermes çadırını gördüğünü belirten Capelli, şöyle konuştu:

Rehberime ne için olduğunu sordum. Rehberimiz, deprem bölgesine yardım için çalışmalar yapıldığından bahsetti. Biz de yardım yapmak istedik. İspanya'dayken Türkiye Büyükelçiliği'ne depremde zarar görenler için yardım yapmak istedim ancak yardım amacıyla gelenlerin oluşturduğu uzun bir sıra vardı.

"İspanya'da yapamadığım yardımı yapmak istedim"

Zamanım kısıtlı olduğu için yardım edememiştim. Buradaki çadırda yardım amaçlı etkinlik olduğunu öğrenince İspanya'da yapamadığım yardımı yapmak istedim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



"Herkes elini taşın altına koydu"

AK Parti Boyabat Kadın Kolları Başkanı Zehra Okur da yapılan bağışın kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi:

Para bağışında bulundular. Ülke genelinde olduğu gibi dünya medyasında da yer olan bir afeti yaşadık. Herkes bu afetin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu.