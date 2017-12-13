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  3. 13 Aralık 2017 23:19

Isparta'da Askerlik Şube Başkanı'na FETÖ'den gözaltı

Isparta'da Askerlik Şube Başkanı olan bir kişi FETÖ'den gözaltına alındı.

Isparta'da Askerlik Şube Başkanı'na FETÖ'den gözaltı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Askerlik Şube Başkanı olarak görev yapan bir kişi, Konya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Konya merkezli olarak yurt genelinde 34 ilde yürütülen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamındaki, yakalama kararı çıkarılan 70 kişi arasında yer alan Yalvaç Askerlik Şube Başkanı Z.K.T. gözaltına alındı. Makamında gözaltına alındığı öğrenilen Z.K.T.'nin, evinde de arama yapıldı. Z.K.T.'nin ilçedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından operasyonun merkezi olan Konya'ya sevk edildiği belirtildi.

İHA

askerlik şube başkanı , gözaltı , fetö
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