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  3. 07 Mayıs 2019 07:59

Isparta’da sabaha karşı deprem

Isparta'da sahur vakti sonrası 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.03'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Isparta’da sabaha karşı deprem
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Isparta merkez ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde, saat 05.03’te meydana gelen deprem korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Depremin il merkezindeki tüm mahalleler, merkeze bağlı Deregüme - Aliköy - Yazısöğüt ve Küçük Hacılar köylerinde daha yoğun hissedildiği öğrenildi.

Depremde, şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İHA

deprem , ısparta
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