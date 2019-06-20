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  3. 20 Haziran 2019 23:35

Isparta'da ''Viking Savaşçısı'' ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekipleri "Viking Savaşcısı" figürlü madeni heykeli satmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin Gaziantep'te yaşayan bir kişi olduğu belirtildi.

Isparta'da ''Viking Savaşçısı'' ele geçirildi
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Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü madeni heykeli satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı  ekipler, Gaziantep'te yaşayan bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eseri  Isparta'ya getireceği bilgisini aldı.

Kimliği belirlenen şüpheli Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi mevkisinde  yolculuk ettiği otobüste yakalandı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı  değerlendirilen 21x11 santimetre ebatlarında, 1 kilogram ağırlığında Viking  Savaşçısı figürlü madeni heykel ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. Madeni heykel, tarihi değerinin belirlenmesi  için incelemeye götürüldü.

AA

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