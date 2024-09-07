İsrail katliama devam ediyor: Bu kez hedefte bir okul var

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, ''İsrail'in, Amr bin As Okulu'nu hedef aldığı ve bombardıman sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edildiği'' bildirildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırı düzenleyen İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Özellikle Filistin'deki okul, hastane ve mülteci çadırlarını bombalayan İsrail askerleri, yine bir okula saldırdı. Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.