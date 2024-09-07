  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsrail saldırıları yüzünden bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail saldırıları yüzünden bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail saldırıları yüzünden bir çocuk daha açlıktan öldü
Güncelleme:

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nde küçük yaştaki kız çocuğu Yakin el-Estal yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu hayatını kaybetti.

Estal'ın ölümüyle Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişiye yükseldi.

Birçok yerel aktivist de "Çocuk Estal, hastanedeyken birilerinin hayatını kurtarması için harekete geçmesini beklerken son nefeslerini verdi." notuyla sosyal medya hesabından çocuğun görüntülerini paylaştı.

İsrail'in uluslararası yasaları ihlal eden kısıtlamaları ve saldırıları sonucu Gazze'nin özellikle kuzey bölgelerindeki Filistinliler, ciddi gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Etiketler İsrail israil saldırıları İsrail saldırısı gazze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu
Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kop Tüneli'nde göçük: 1 İşçi hayatını kaybetti Kop Tüneli'nde göçük: 1 İşçi hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu