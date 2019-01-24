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  3. 24 Ocak 2019 14:07

İsrail, Türk heyeti sınır dışı etti

İsrail’in Kudüs bölgesine gitmek isteyen Kocaeli'nin Körfez Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve yanındaki 10 kişilik ekip İsrail'de 8 saat sonra sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

İsrail, Türk heyeti sınır dışı etti
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Kocaeli'nin Körfez Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Mücahit Bulut, 10 kişilik ekiple İsrail’in Kudüs bölgesine gitmek istedi. Dün akşam havaalanında alıkoyulan Türk ekip İsrail’e alınmadı. Heyet sorgulandıktan 8 saat sonra sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilen Türk heyetinde yer alan Mücahit Bulut, “Şükürler olsun ekibimizin tamamı sağlıklı bir şekilde an itibari ile vatanımıza dönüş yaptı. ‘Kudüs; yorgun ama başı dik, esir ama ümitsiz değil.' Bir dahaki sefere, inşallah yeniden Kudüs” dedi.

israil , türk heyet , sınırdışı
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