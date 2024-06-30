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İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı

İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
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İsrail merkezli El Al Havayoluna ait bir yolcu uçağı, Antalya'ya acil iniş yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapması hakkında bilgi paylaştı.

Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

AA

Etiketler İsrail israil'e ait yolcu uçağı yolcu uçağı acil iniş antalya Antalya Havalimanı
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