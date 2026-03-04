İsrail yine rahat durmadı: İki Türk gazeteci alıkonuldu!

  1. Anasayfa
Gazeteci Adem Metan, İsrail'de Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltına alındıklarını duyurdu.

ABD-İsrail ve İran arasında çatışmalar devam ederken gelişmeleri İsrail'de takip eden gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. 

Metan paylaşımında, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." ifadelerine yer verdi. 

AK Partili Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CNN Türk ekibi gözaltına alınmıştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman da dün canlı yayın sırasında gözaltına alınmıştı. Türkiye'den art arda gelen tepkiler üzerine Çakmak ve Kahraman, serbest bırakılmıştı. 

