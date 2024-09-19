İsrail'den Lübnan'daki çok sayıda noktaya hava saldırısı

Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka

İstanbul'da bir genç kadın otel odasında ölü bulundu

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Erdoğan ve Özel ABD'ye gidiyor

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı